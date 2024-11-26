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Kocaeli İtfaiyesi Kartepe Teleferiği'nde Kurtarma Tatbikatı Düzenledi

Kocaeli İtfaiyesi Kartepe Teleferiği'nde Kurtarma Tatbikatı Düzenledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiği'nde yüksekten güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirerek olası acil durumlara hazırlıklarını güçlendirdi. Yoğun kar altında gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye personeli kabin içerisinde kalanları başarılı bir şekilde tahliye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiği'nde yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına bilgi birikimini her geçen gün arttırıyor.

Son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımlarla dünya standartlarında hizmet veren itfaiye ekipleri, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor.

Teleferikte olası acil durum planları kapsamında itfaiye personeline yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi verildi.

Kuzuyayla İstasyonu'nda yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye personeli iki direk arasında kalan kabindeki insanları kurtarmak için taşıma tellerinden kabine ulaşım sağladı.

Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri, kabin içerisinde kalanları başarılı şekilde tahliye etti.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel
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