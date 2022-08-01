Kocaeli haberi... Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Kocaeli gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İzmit Kandıra yolu Çayırköy Işıklar mevkisinde seyreden A.K. idaresindeki 34 LB 5848 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.M. idaresindeki 41 FY 319 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç daha sonra orta refüje çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki K.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası baygınlık geçiren otomobil sürücüsü A.K. ise ambulansta tedavi edildi. Güncel AA / Sefa Tetik Çayırköy Kocaeli Tragger Güncel Haberler

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