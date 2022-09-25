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Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'nin gündüzü ayrı gecesi ayrı mest ediyor

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Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'nin gündüzü ayrı gecesi ayrı mest ediyor KOCAELİ - Yeşili, maviyi ve birçok doğal güzelliği bir arada bulunduran Kocaeli'nin havadan görüntüsü mest ediyor.

Kocaeli'nin gündüzü ayrı gecesi ayrı mest ediyor

KOCAELİ - Yeşili, maviyi ve birçok doğal güzelliği bir arada bulunduran Kocaeli'nin havadan görüntüsü mest ediyor. Şehrin hem gece hem gündüz görüntülerinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Maviyi ve yeşili bir arada barındıran Kocaeli'nin havadan manzarası görenleri büyülüyor. Sanayi ve turizm kenti olma özelliği taşıyan Kocaeli'nin hem gündüzü, hem de gecesi dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara ise adeta mest etti.

İzmit'in köprüleri ve sahillerinin yanı sıra, kentteki göletler, yeşillik alanlar, Kocaeli'yi Yalova'ya bağlayan Osmangazi Köprüsü gibi birçok farklı nokta dron ile havadan görüntülendi. 2 milyon 33 bin 441 nüfuslu şehrin, havadan görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Kandemir - Güncel

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