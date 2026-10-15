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Kocaeli Gebze'de sel sularına kapılan sürücü 50 metre sürüklenip kurtarıldı

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Kocaeli Gebze'de sel sularına kapılan sürücü 50 metre sürüklenip kurtarıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mudarlı köyünde dere taştı, bir araç sel sularının içinde kaldı. Araçtan çıkan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi ve ağaca tutundu; itfaiye, GEAK, İHH arama kurtarma ve dalgıç ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

SEL SULARINA KAPILDI, AĞACA TUTUNARAK BEKLEDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mudarlı köyünde dere taştı, bir araç sel sularının içinde kaldı. Araçtan çıkan sürücü, sel sularına kapılarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, GEAK, İHH arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, sel suları içerisinde ağaca tutunan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halatlarla bağladıkları sürücüyü kurtardı.

Selda Hatun TAN/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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