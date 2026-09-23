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Kocaeli Gebze'de 21 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.T. tutuklandı

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Kocaeli Gebze'de 21 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.T. tutuklandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de hakkında toplam 21 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.'yi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.T. (41), polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 21 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. S.T.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından ceza aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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