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Kocaeli Dilovası'nda Tasarım ve Teknoloji Atölyesi ile E-Sınav Merkezi Açıldı

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Kocaeli Dilovası ilçesinde, Tasarım ve Teknoloji Atölyesi ile E-Sınav Merkezi, Vali Seddar Yavuz tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine, ilçe yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli Dilovası ilçesinde, Tasarım ve Teknoloji Atölyesi ile E-Sınav Merkezi, Vali Seddar Yavuz tarafından hizmete açıldı.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan Tasarım ve Teknoloji Atölyesi ile Selahaddin Eyyubi Lisesi yerleşkesinde yer alan E-Sınav Merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Yapay zeka ile çağın gereklerine ulaşılması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Bu güzel tesisisin yapımını üstenerek, eğitim camiasına bağışlayan Makine İhtisas OSB'ye eğitme yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür ederiz. Bu hizmete vesile olan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürümüze, herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Atölye binası, Milli Eğitim Bakanlığının imzaladığı "Okul Sektör İş Birliği Protokolü" kapsamında Makina İhtisas OSB tarafından yaptırıldı.

Açılışı yapılan E-Sınav Merkezinde ise amatör telsizcilik, kalfalık ustalık ve protokol sınavları gerçekleştirilecek.

Programa, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seddar Yavuz Dilovası Kocaeli Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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