Çayırova'dan Gazze'ye İnsani Yardım

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Gazze'ye insani yardım amacıyla hazırlanan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.

Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Çayırova'dan Gazze'ye kardeşlik eli" projesi kapsamında temin edilen gıda maddelerinin gönderilmesi için Kızılay Şubesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mısır'dan kısıtlı da olsa Gazze'ye yardım kapılarının açıldığını söyledi.

Yardım ulaştırma imkanının istedikleri noktada olmadığını belirten Çiftçi, "Bugün bu yardım tırlarını gönderebiliyorsak şuna inanıyoruz maksat hasıl olacaktır, ulaşacaktır." dedi.

Kızılay Çayırova Şube Başkanı Serdar Küçük de anlamlı bir ana tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman mazlumun yanında durmuş, insanlığın sesi olmuştur. Biz de Çayırova olarak bu duruşun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2 yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı. Yardımların, Mersin Limanı'ndan gemiyle Mısır'a, oradan da Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Törene, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
