Haberler

Kocaeli'deki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'deki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı. Vali İlhami Aktaş, yangının söndürüldüğünü ve yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

VALİ AKTAŞ: YANIK OLAYI OLDUĞU İÇİN ŞU AN KİMLİKLERLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın bölgesine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Vali Aktaş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet, AFAD ve itfaiyemiz gerekli araştırmaları, incelemeleri yapıyorlar. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ölenlerin kimliği netleşince açıklanacak. Şu an için yanık olayı olduğu için bilgimiz yok, kimliklerle ilgili. Hepsinin tespiti yapıldıktan sonra bilgi verilecek. İçeride yangından çıkan, sağ olarak kurtulan vatandaşlarımız var tabii ki. Kaç kişinin çalıştığıyla ilgili araştırma devam ediyor. İş yerinin ruhsatı var. Yangının çıkış sebebi ve işletmenin durumuyla ilgili idari işlemlerle ilgili araştırma sürüyor. Kimsenin farklı bir şüphesi olmasın. Çalışma Bakanımızla görüştük biraz önce, gerekli talimatları verdi o da" dedi.

Ardacan UZUN-Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.