Kocaeli'deki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

VALİ AKTAŞ: YANIK OLAYI OLDUĞU İÇİN ŞU AN KİMLİKLERLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın bölgesine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Vali Aktaş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet, AFAD ve itfaiyemiz gerekli araştırmaları, incelemeleri yapıyorlar. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ölenlerin kimliği netleşince açıklanacak. Şu an için yanık olayı olduğu için bilgimiz yok, kimliklerle ilgili. Hepsinin tespiti yapıldıktan sonra bilgi verilecek. İçeride yangından çıkan, sağ olarak kurtulan vatandaşlarımız var tabii ki. Kaç kişinin çalıştığıyla ilgili araştırma devam ediyor. İş yerinin ruhsatı var. Yangının çıkış sebebi ve işletmenin durumuyla ilgili idari işlemlerle ilgili araştırma sürüyor. Kimsenin farklı bir şüphesi olmasın. Çalışma Bakanımızla görüştük biraz önce, gerekli talimatları verdi o da" dedi.

Ardacan UZUN-Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),