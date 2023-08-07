Kocaeli'deki patlamanın ardından depo böyle görüntülendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ve 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından meydana gelen hasar havadan görüntülendi. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı.

12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından depo böyle görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ve 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından meydana gelen hasar havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde, bugün 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden göründü. Gölcük, Körfez, Derince ilçesinde evlerin camları sallandı. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı.

Patlamanın ardından depolar savaş alanına döndü. Hasarın boyutu ile havadan görüntülendi. Alana dökülen tahıllar görüntülerde yer alıyor.