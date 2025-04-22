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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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