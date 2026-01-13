Haberler

Kocaeli'de taşımalı eğitime 'buz ve don' engeli

Kocaeli'de taşımalı eğitime 'buz ve don' engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valiliği, yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

KOCAELİ Valiliği, yüksek kesimlerde etkili olması değerlendirilen buzlanma ve don nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreye ara verildiği duyurdu.

Kentin yüksek kesimlerinde meteorolojik verilere göre buzlanma ve don olması bekleniyor. Bu doğrultuda Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli il genelinde özellikle yüksek kesimlerde 13.01.2026 Salı sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceğinden herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi