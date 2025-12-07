Kocaeli'de eve ateş eden zanlı aranıyor

Kocaeli'de bir eve tabancayla ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kandıra ilçesinde Y.Ö'nün evinin önüne gelen bir kişi, tabancayla dairenin mutfak camına doğru iki el ateş ederek otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olayın zanlısı olduğu değerlendirilen Y.Ö'nün eski sevgilisi H.A'nın (30) yakalanması için çalışma başlattı.