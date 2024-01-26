Kocaeli'de Sosyal Medya Üzerinden Müstehcen Yayın Yapan Kadın Gözaltına Alındı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.N.S. (21), emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Gebze'de E.N.S.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayın yaptığını tespit etti. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.