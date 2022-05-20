Kocaeli'de silahlı kavgada aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de silahlı kavgada aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA - Fahri Haner - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 429. Sokak'ta Osman A, eşi Hanife A, kardeşi Ömer A. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla açılan ateşle Osman A, eşi Hanife A. ile Ömer A. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Osman A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Hanife A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

AA / Fahri Haner - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title