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Kocaeli'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı

Kocaeli'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı
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Dilovası ilçesinde bir kamyonetle çarpışan servis minibüsü, savrularak bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmamasına rağmen araçlarda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu.

Mimar Sinan Mahallesi 514. Sokak'ta Z.A. idaresindeki 41 P 3573 plakalı servis minibüsü, A.S'nin kullandığı 41 AJY 903 kamyonetle çarpıştı. Savrulan minibüs, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

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