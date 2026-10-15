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Kocaeli'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

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Kocaeli'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
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Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl genelinde süren kuvvetli yağış, özellikle Başiskele ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dere taşkınları nedeniyle sahil kesimi ile Yeşilyurt ve Seymen mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

D-130 kara yolunda sürücüler, yolda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağın etkili olduğu Gebze ve Dilovası ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA
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