Kocaeli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

KOCAELİ'de etkili olan sağanak, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı iş yerlerini su bastı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle kentin batısındaki ilçeleri Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, suyla kaplanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerlerini su basarken, ekiplerin olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Kocaeli Valiliği, etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle motokurye ve motosiklet sürücülerine yönelik trafik yasağı kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların 04.07.2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 04.07.2026 Cumartesi günü saat 13.00 ile 00.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı