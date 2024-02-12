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Kocaeli'de PKK ve DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

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Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olan 1 kişi ile Körfez ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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