Kocaeli'de Palet İmalathanesinde Yangın: Park Halindeki Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, alevlerin ortasında kalan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki palet imalathanesinin açık depolama sahasında saat 16.30 sırlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paletlerin bir kısmını saran alevler, depolama sahasında park halinde bulunan minibüse sıçradı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),