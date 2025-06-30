Kocaeli'de Palet İmalathanesinde Yangın: Park Halindeki Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, park halindeki bir minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, alevlerin ortasında kalan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki palet imalathanesinin açık depolama sahasında saat 16.30 sırlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paletlerin bir kısmını saran alevler, depolama sahasında park halinde bulunan minibüse sıçradı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Süper Lig devlerine müjde! Tam 26 yıldız isim an itibariyle bedava
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti

ABD, ünlü rock grubunun vizelerini iptal etti
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.