Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
GEBKİM Kimya Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu'nda seyreden Y.G. idaresindeki 29 AAY 367 plakalı otomobil, K.S. yönetimindeki 25 AFB 273 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel