Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kocaeli Valiliği, yüksek kesimlerdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde 12-15 Ocak tarihleri arasında taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu. Ayrıca, 8 Ocak'taki fırtına sonrası hasar gören okullarda acil onarım çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın il genelinde ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 Ocak'ta yaşanan fırtına sonrası çatıları hasar gören 5 okulda acil onarım ve tadilat çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin can güvenliği gözetilerek, çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için 12 Ocak Pazartesi gününden 15 Ocak Perşembe günü (dahil) olmak üzere eğitime 4 gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitime ara verilen okulların, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ile Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
