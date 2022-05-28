Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu - Haberler

Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde yara izleri olan ölü yunus bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde yara izleri olan ölü yunus bulundu.
Ömer Türkçakal Bulvarı'nın sahil kesiminde denizde hareketsiz duran yunusu gören çevredekiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunusu denizden kıyıya çekti.
Yara izleri bulunan ölü yunus, incelenmek üzere ekiplere teslim edildi.
AA / Kadir Yıldız - Güncel