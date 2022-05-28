Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

AA - Kadir Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde yara izleri olan ölü yunus bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde yara izleri olan ölü yunus bulundu.

Ömer Türkçakal Bulvarı'nın sahil kesiminde denizde hareketsiz duran yunusu gören çevredekiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunusu denizden kıyıya çekti.

Yara izleri bulunan ölü yunus, incelenmek üzere ekiplere teslim edildi.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title