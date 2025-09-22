Kocaeli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü, otomobille çarpışma sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
B.Ü. idaresindeki 16 BFR 452 plakalı motosiklet ile K.V. yönetimindeki 41 ABL 789 plakalı otomobil, Salim Dervişoğlu Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şadi Akdoğan - Güncel