Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyere çarptı ve olayda hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde, Mustafa Ö. (38) idaresindeki 41 ATZ 135 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Ö'nün cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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