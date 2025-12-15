Haberler

Körfez'de Lise Öğrencileri Arasında Kavga: Bir Öğrenci Bıçaklandı

Körfez'de Lise Öğrencileri Arasında Kavga: Bir Öğrenci Bıçaklandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki lise öğrencisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.Y. yaralanırken, M.T. gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lise öğrencileri arasında parkta çıkan kavgada M.Y. (16), aynı yaştaki M.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Lise öğrencileri M.T. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., bıçakla M.Y.'yi yaraladı. M.Y., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. M.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, M.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
