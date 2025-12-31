Haberler

Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinsiz yolcu taşıyan araca 60 gün trafikten men cezası da verdi.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Denetimlerde bir aracın izinsiz yolcu taşıdığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

