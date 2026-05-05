Kocaeli'de kediye yağ çözücü sıkıldığı iddiasına ilişkin 2 kişiye adli kontrol

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahipsiz kediye spreyle yağ sökücü sıkıldığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 2 market çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın (43), çalıştığı marketin önündeki sahipsiz kediye spreyle yağ sökücü sıktığı iddia edilen görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, A.A. ile bu anları cep telefonuna kaydeden mesai arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, A.A'nın ifadesinde, spreyin içindeki maddenin su olduğunu, kedinin markete girmeye çalışması üzerine onu uzaklaştırmak amacıyla spreyi sıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Melih Palas
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

