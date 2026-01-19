Haberler

Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelere kar engeli

Güncelleme:
Kocaeli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Kocaeli'de kar yağışı sebebiyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Haberler.com
500

