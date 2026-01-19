Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelere kar engeli

Kocaeli'de kar yağışı sebebiyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.