Okulun kapı görevlisi tacizden tutuklandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki bir okulun 70 yaşındaki kapı görevlisi, 2 kız öğrenciyi taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Çayırova ilçesindeki bir okulun giriş kapısının görevlisi, iddiaya göre, 3'üncü sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenciyi taciz etti. Kız öğrencilerin durumu anlattığı aileleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında okulun güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından geçen salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

