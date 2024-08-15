Kocaeli'de Kaçak Malzeme Operasyonu: 1 Milyon 800 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kocaeli'de 1 milyon 800 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Darıca ve İzmit ilçelerinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 800 bin lira olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 58 elektronik sigara, 400 elektronik sigara filtresi, 41 bin 50 makaron (filtreli sigara kağıdı), 200 paket gümrük kaçağı sigara, 104 kilogram kıyılmış tütün, 35 paket kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.