Haberler

Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 380 litre etil alkol, 100 litre içki ve çok sayıda sahte ürün ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 380 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekiplerince Gebze, Kartepe ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 4 araçta yapılan aramada, 380 litre etil alkol, 100 litre içki, 500 elektronik sigara tütünü, 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Can çekişen vatandaşı bırakıp kavgaya tutuştular
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek