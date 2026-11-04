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Kocaeli'de iş yeri kurşunlama operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü adli süreçteki çocuk olurken, 13 zanlının ceza infaz kurumunda, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, örgüt elebaşı olduğu ve yurt dışında bulunduğu değerlendirilen M.K'nin emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden örgüt yöneticisi ve üyelerinin, il genelinde çok sayıda iş yeri kurşunlama ve tehdit olayına karıştıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 13 zanlının ceza infaz kurumunda, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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