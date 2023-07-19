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Kocaeli'de Güvenlik Görevlisinin Ölümü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurulan güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Polis, olayın sebebini belirlemek için inceleme yapıyor.

KALIN DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Kasım Kalın'ın cenaze namazı Yukarı Hereke Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.Polis, hayatını kaybeden 2 kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

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