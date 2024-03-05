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Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde 12 aile ziyaret etti

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Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit ilçesinde 12 aile ziyaret edildi.

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit ilçesinde 12 aile ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Selda Yavuz, İzmit ilçesinde 12 aileyi ziyaret edip, ihtiyaç durumlarını yerinde inceledi.

Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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