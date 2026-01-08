Kocaeli'de ormanda su birikintisine giren geyik görüntülendi

Kocaeli'de ormanlık alanda gezen bir geyiğin su birikintisine girmesi fotokapanla kaydedildi.

"Sanayi kenti" Kocaeli, sahip olduğu yüzde 42'lik orman alanı, tabiat parkları ve mesire yerleriyle de ön plana çıkıyor. Kentteki ormanlarda çok sayıda geyik yaşamını sürdürüyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara yerleştirilen fotokapanlarla, türler kayıt altına alınıyor.

Bu kapsamda ormana kurulan fotokapanla, bir geyiğin su birikintisine girmesi kayda alındı.

Görüntülerde, geyiğin ön ayaklarıyla oynadığı su birikintisine oturması ve bir süre sonra bölgeden ayrılması yer alıyor.