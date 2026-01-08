Haberler

Kocaeli'de ormanda su birikintisine giren geyik görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin ormanlık alanında bir geyiğin su birikintisine girmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapanla görüntülendi. Kocaeli, %42 orman alanı ile doğasıyla dikkat çekiyor.

Kocaeli'de ormanlık alanda gezen bir geyiğin su birikintisine girmesi fotokapanla kaydedildi.

"Sanayi kenti" Kocaeli, sahip olduğu yüzde 42'lik orman alanı, tabiat parkları ve mesire yerleriyle de ön plana çıkıyor. Kentteki ormanlarda çok sayıda geyik yaşamını sürdürüyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara yerleştirilen fotokapanlarla, türler kayıt altına alınıyor.

Bu kapsamda ormana kurulan fotokapanla, bir geyiğin su birikintisine girmesi kayda alındı.

Görüntülerde, geyiğin ön ayaklarıyla oynadığı su birikintisine oturması ve bir süre sonra bölgeden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir