Kocaeli'de duvarına kamyonet çarpan evde 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, bir evin duvarına çarparak evde bulunan Ahmet Kılıç'ın yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin bir evin duvarına çarpması sonucu, evde bulunan kişi yaralandı.

28 Haziran Mahallesi Dere ve Mevlevi sokakların kesişiminde M.K. idaresindeki 34 UH 2239 plakalı hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan tuğla parçaları, evin salonunda kanepede oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
