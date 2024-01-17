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Kocaeli'de Geçen Yıl 77 Ton Atık Bertaraf Edildi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, derelerde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda geçen yıl 77 ton atık bertaraf edildi.

Kocaeli'de geçen yıl derelerden toplanan 77 ton atık bertaraf edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, derelerde çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmak ve derelerin düzenli akışını sağlamak amacıyla temizlik çalışmaları yürütülüyor.

İSU İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ile ilçe şube müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda, yağışlarla gelen alüvyon, çakıl, kum ve evsel atıklar gibi malzemeler ve derelerin düzenli akışını engelleyen bitkiler temizleniyor.

Derelerden çıkan atık malzemeler, kamyonlarla depolama alanlarına götürülerek bertaraf ediliyor.

Bu kapsamda geçen yıl 177 derede, 320 bin 950 metre uzunluğundaki alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Derelerden toplanan 77 ton atık bertaraf edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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