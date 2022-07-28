Galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

AA / Sefa Tetik - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title