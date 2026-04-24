Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 21 yıl 7 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 21 yıl 7 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 21 yıl 7 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi (50) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?
Kaynak: AA / Serkan Gök