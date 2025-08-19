Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "vergi usul kanununa muhalefet", "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 62 yıl 135 ay 298 gün hapis cezası bulunan A.İ.A'yı düzenlediği operasyonla yakaladı.

A.İ.A'nın üst aramasında tabanca ile 15 fişek ele geçirildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.