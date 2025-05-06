Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı
Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (27), Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan R.G. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.