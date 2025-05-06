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Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (27), Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan R.G. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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