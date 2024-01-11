Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Tutuklama
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki mahrem yapılanmasına yönelik dün, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.