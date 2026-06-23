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Kocaeli'de FETÖPDY operasyonu 15 gözaltı

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Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyal, yasaklı yayın ve nakit para ele geçirildi.

KOCAELİ'de FETÖPDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda örgütün ildeki güncel eğitim yapılanması mercek altına aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumu ve burada yönetici olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 2'si firari olduğu saptanan 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para ve eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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