Kocaeli'de Eşini Tüfekle Vuran Kadın Tutuklandı

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İzmit'te eşine tüfekle ateş ederek öldüren F.O. tutuklandı. Olay, Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ş.O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak'ta sabah saatlerinde F.O. ile kocası Ş.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.O, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ş.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.O'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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