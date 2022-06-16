Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde dün bir apartmanda yaşayan Y.Y'yi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan C.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde dün, alacak verecek meselesi nedeniyle C.H'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y. ağır yaralanmış, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almıştı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Alikahya Kocaeli Fatih Güncel Haberler

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