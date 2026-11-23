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Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 152 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bir haftalık süreci kapsayan çalışmalarda "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 120, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ise 32 zanlı gözaltına alındı.

Çalışmalarda 1 kilo 198 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram esrar, 95 gram uyuşturucu, 320 uyuşturucu hap, tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 545 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA