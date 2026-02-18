Kocaeli'de 120 bin makaron ele geçirildi
İzmit'te motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir araçta, 120 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü Y.E. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta 120 bin bandrolsüz dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, 120 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü Y.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA " / " + Tahir Turan Eroğlu -