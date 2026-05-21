Gebze'de apartman yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dört katlı apartmandaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, tedavi altına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi 5/5 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal