Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti

Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti
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Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti
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Kocaeli'nde kırılan çınar ağacının dalının altında kalan 3 kişi yaralandı. Kazada beli kırılan 21 yaşındaki Seda Karakol, ameliyattan sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kaybetti. Karakol'un ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yalı Mahallesi'nde yer alan Çınarlık Meydan'da 6 Temmuz Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kırılan çınar ağacının dalının altında kalan 3 kişi yaralandı. Kazada Erdem Ulak (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZADA YARALANAN SEDA KURTARILAMADI

Aynı olayda beli kırılan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve bir süre önce taburcu olan Seda Karakol da (21) fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Karakol'un cenazesinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Haber yazmayı becermeyen bir editörünüz var ameliyattan sonra kaybetti ne ya, liyakatsizlik her alanda mı olur arkadaş, tek işin haber yazmak onu bari becer

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