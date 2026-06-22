Kocaeli'de 38 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ü., polis ve özel harekat ekiplerinin ortak operasyonuyla İzmit'te yakalandı.
Kocaeli'de, 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan S.Ü. (42) İzmit'te yakalandı.
Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız